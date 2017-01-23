Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimine katılan erlerin; rütbeli subaylara, sokağa çıkan halkın "kim olduklarını" sorduğu, darbeci subayların ise "Paralelci bunlar. PKK yandaşı" diye cevap verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz gecesi Vodafone Arena Stadı'na helikopterle saha içine inen darbecilerin 'Çimlere' zarar verdiklerini belirterek şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT ve Digitürk binasının darbeci askerler tarafından işgal edilmesi ve Vodafone Arena Stadı ile Casper Plaza'ya helikopterle asker indirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

STADA 3 HELİKOPTER İNMİŞ

Hazırlanan iddianamede Vodafone Arena Stadı'na toplamda 3 helikopterin iniş yaptığı, 2 sorti ile toplamda 43 asker ve 3 sivil teknik personelin stada indirildiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede Beşiktaş Jimlastik Kulübü de müşteki olarak yer aldı. Savcılığa şikayet dilekçesi sunan kulüp, darbecilerin stadın çimlerine iniş yaptıkları stadın güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirdiklerini belirtildi.

Darbecilerin stad çimlerini ve stad çıkışına kadar bazı eşyaları da tahrip ettiği şikayet dilekçesinde yer aldı.