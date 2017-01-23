Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kişinin terör örgütüne bağlı kuruluşlara üyelikleri bulunduğunu ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Adreslerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. E.K., S.K., A.A. ve B.O. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişi daha tutuklandı
23.01.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : sosyal medya,terör,haberler,
440617 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440617.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER