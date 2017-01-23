Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halka sorulacak olan sistem değişikliğiyle ilgili kararını açıkladı.

"HAYIR DİYORUM"

Portakal, "Bu maddelerle sistem değişikliğine hayır diyorum: Partili ama tarafsız cumhurbaşkanı nasıl olunacak" dedi.

Fatih Portakal, referandumda Hayır blokunu oluşturan CHP ve HDP'nin seçim çalışmalarından önce kararı açıklamış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHATSIZLIK DUYUYOR

Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklamalarının kendisini rahatsız ettiğini söylemiş ve diğer rahatsızlıklarını madde madde sıralamıştı.