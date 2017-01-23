Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan, Türkiye'deki son gelişmelerin acil gündeme alınarak tartışılması yönündeki talebin, Genel Kurul'da reddedilmesinin hem Türkiye hem de Avrupa Konseyi'nin yararına olduğunu bildirdi.

"ZAMANLAMA UYGUN DEĞİL"

Küçükcan, AKPM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi ile ilgili acil bir tartışma istediler. Biz Türkiye delegasyonu olarak bunun zamanlamasının uygun olmadığını, Türkiye'de normalleşme sürecinin başladığını, Türkiye'nin bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan FETÖ ile mücadele ettiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki tortuları ve kalıntıları tamir etmeye çalıştığını, dolayısıyla Türkiye'deki demokratik kültüre yönelik saldırıların önlenmesi konusunda önemli adımlar attığını ifade ettik." dedi.

TÜRKİYE LEHİNE KARAR

Son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üç önemli gelişmenin kaydedildiğini AKPM üyelerine ilettiklerini belirten Küçükcan, "Türkiye'de böylesine normalleşme sürecinin başladığı bir dönemde Avrupa Konseyi'nin aleyhinde olabilecek, Türkiye'deki bu normalleşme sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek tartışmaların doğru olmadığını ifade ettik. Sabahki divan toplantısında Türkiye lehine karar alındı aynı şekilde Genel Kurul'da yapılan oylamada da yine Türkiye'nin istediği şekilde bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KARŞITLARININ BAŞLATTIĞI BİR TARTIŞMA OLACAK

Türkiye'deki gelişmelerin ve Türkiye'nin mücadele verdiği sorunların AKPM üyesi milletvekilleri tarafından bilindiğine değinen Küçükcan, şunları söyledi: "Burada sadece şunu ifade etmekte yarar var. Bize çok farklı gruplar destek verdiler. Rasyonel bir tartışma yaptık. Türkiye karşıtları bu oylamada hedeflerine ulaşamadılar. Burada hem Türkiye hem de Avrupa Konseyi kazandı. Bunu ifade edelim çünkü Avrupa Konseyi'nin Türkiye üzerinde etkili olması için rasyonel ve yapıcı bir tartışmanın olması lazım. Bu acil gündem maddesi rasyonel değildi. Türkiye karşıtlarının başlattığı bir tartışma olacaktı. Biz onu önlemiş olduk."





OYLAMAYA CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI

Türkiye hakkında yapılan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) temsilen AKPM'de bulunan milletvekillerinin oy kullanmadığına işaret eden Küçükcan, "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bu konuda desteğini talep etmemize rağmen bu destek bize verilmedi ne yazıkki. Türkiye'yi bu kadar yakından ilgilendiren, Türkiye imajını olumsuz şekilde etkileyebilecek, Türkiye'nin izleme komitesine düşürülmesi ile ilgili bir sonuç doğurabilecek bir tartışmanın Genel Kurul oylamasında CHP üyelerinin oy vermediğini gördük." dedi.