Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulunca anayasanın 121’inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirleri ve kurullarının oluşturulması ile disiplin soruşturma usulü ve disiplin hükümleri yeniden düzenlendi. Böylece, bu kurumlardaki personelinin ortak disiplin mevzuatına sahip olması sağlandı. Ayrıca, KHK ile ceza puanı sistemi getirilerek, belli ceza puanlarında personelin meslekten çıkarılmasına imkân tanındı. 683 Sayılı KHK ile de çeşitli kurumlardan 367 kişi ihraç edildi, 124 kişi göreve iade edildi. Aynı KHK ile terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 özel televizyon kanalı kapatıldı. Kapatılan özel televizyonlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine’ye devredildi. Söz konusu kanalların on4 TV ve Kanal 12 olduğu öğrenildi.

AVUKAT KISITLAMASI KALDIRILDI

684 sayılı KHK’da gözaltı sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, terörle mücadele kapsamına giren suçlar ve toplu suçlar dışındaki suçlarda gözaltı süresi 7 günü geçemeyecek ancak, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle cumhuriyet savcısının yazılı emriyle gözaltı süresi 7 gün süreyle uzatılabilecek. Terörle mücadele kapsamına giren ve toplu işlenen suçlarda gözaltı süresi en fazla 30 gün olarak devam edecek. Kanunun aynı maddesindeki “Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı, cumhuriyet savcısının kararıyla 5 gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz” bendi de yürürlükten kaldırıldı.