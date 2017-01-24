Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.
Maşaripov, dün gece 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.
GÖRÜNTÜ ALINMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI
Söz konusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü.
Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.