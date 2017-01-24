Minas Gerais eyaletinde kalktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple alçalmaya başlayan helikopter, ardından suya çakıldı. Çevredekiler kazaya çığlıklar içinde şahitlik ederken, o anlar da kameraya yansıdı.Neyse ki helikopterdeki 4 kişi de kazadan sağ olarak kurtuldu.
Helikopter denize böyle çakıldı
24.01.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter denize düştü.
Etiketler : brezilya,helipkopter düştü,
440774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440774.aspx
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