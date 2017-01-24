Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, açığa alınan veya görevde bulunan, polis, askeri personel ve öğretmenlere yönelik Bolu, Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" ve "Eagle"ı kullandıkları, örgüt mensubu oldukları ve örgüt adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan biri polis memuru, 8'i öğretmen olmak üzere 9'u tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.