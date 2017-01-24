Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yorumda bulundu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından twitter hesabından yorumda bulundu. Şimşek, "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
24.01.2017 - 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yorumda bulundu.
Etiketler : mehmet şimşek,merkez bankası,faiz kararı,
440896 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440896.aspx
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