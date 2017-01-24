Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 12 polis gözaltına alındı. Edirne Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan M.F.G, C.G, A.K, Ö.S, M.U, Y.Y ve S.Ş isimli polisler tutuklanarak cezaevine kondu.