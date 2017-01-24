Ziyaretle ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Portekiz Parlamentosu Millî Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan beş kişilik bir heyet, 24 Ocak 2017 Salı günü saat 10.30’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etmiştir" denildi.
Portekizli heyetten Orgeneral Akar’a ziyaret
24.01.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Portekiz Parlamentosu Millî Savunma Komisyonu heyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etti.
Etiketler : Orgeneral Akar,
440917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440917.aspx
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