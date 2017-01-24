Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik’te temaslarına devam ediyor. Erdoğan’ın temasları kapsamında Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, kültür, turizm gibi anlarda 6 anlaşma imzalandı. Törende Türkiye Cumhuriyeti ile Mozambik Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaportlar Vize Uygulamasının Kaldırılması, Siyasi İstişarelere İlişkin Anlaşma, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması, Kültür Alanında Mutabakat Zaptı, Turizmle ilgili Mutabakat Zaptı imzalandı.