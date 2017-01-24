Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatında yer alan Türk askerine bombalı araçla saldırı girişiminde bulunan Suriyeli 2 terörist kıskıvrak yakalandı. Teröristlerin yakalandıktan sonra sorgudaki ifadeleri ise dikkat çekici..
Suriyeli terörist: 'Saldırı emrini YPG ve PKK verdi'
24.01.2017 - 20:04 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekatında yer alan Türk askerine bombalı araçla saldırı girişiminde bulunan Suriyeli 2 terörist yakalandı.
Etiketler : cerablus,fırat kalkanı,türk askeri,saldırı,
441000 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441000.aspx
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