Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yine DAEŞ'e destek vermekle suçladı. Türkiye El Bab'ta terör örgütü DAEŞ'le göğüs göğüse savaşırken, Habertürk canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu "Türkiye DAEŞ'e destek veriyor" yalanını sürdürdü.

"TÜRKİYE DAEŞ'LE ARASINA MESAFE KOYSUN"

Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'da DEAŞ konusunda, El Nusra konusunda Türkiye'nin arasına çok net mesafe koyması lazım" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman kullandığı "Terörle aranıza mesafe koyun" sözünden rol çalan Kılıçdaroğlu, özellikle bu ifadeyi seçerek şaşırttı.

Erdoğan bu sözü HDP'ye ve Batı'ya hitaben söylüyordu.

BİLİNDİK FETÖ YALANI

Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği yalanı yıllardır FETÖ tarafından dillendiriliyordu. Öyle ki MİT tırlarının durdurulmasının ardından da bu yalan daha sık gündeme getirilmeye başlanmıştı. FETÖ'nün kontrolündeki gazetelerden de sürekli olarak MİT tırları ve DAEŞ yalanı işlenmişti.

CIA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan, Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol aldığını iddia eden CIA, iddiaya temel olan görüntülerin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den özür dilemişti.