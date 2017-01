Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.



Salonda 600-700 civarında Türk ve Mozambikli iş adamının bulunduğunu belirten Erdoğan, bunun Türk ve Mozambikli iş adamlarının el ele vererek iki ülkede ve gerekirse üçüncü ülkelerde her türlü girişimde bulunabileceğini gösterdiğini ifade etti.



Mozambik'i ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu tarihi ziyaret ve Türkiye-Mozambik İş Forumu'nun iki ülke için hayırlı olmasını diledi.



Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını, verimli istişarelerde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. Türkiye ve Mozambik'in birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek birçok alanda iş birliği imkanları bulunduğunu tespit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin alt yapısının sağlamlaştırılmasına katkı sağlayacak ticari ve ekonomik iş birliği ile yatırımlarının karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarını imzaladık. Bugün altı anlaşma imzalanmış bulunuyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Türkiye-Mozambik arasında geleceğe yönelik çok güçlü adımlar atılacağının işareti olduğunu belirtti.



G20 üyesi olan Türkiye'nin, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumunda bulunduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sahra altı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2000'den bugüne 10 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaşmıştır. Kıtadaki toplam yatırımlarımız da 6 milyar doları bulmuştur. Türkler Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılardır. Türkiye olarak Mozambik'in ekonomik potansiyelinin farkındayız. Ülkenin ekonomik gelişmesini ilgiyle ve memnuniyetle takip ediyoruz. Mozambik'in potansiyelinin verimli şekilde değerlendirilmesi için dostlarımıza elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Gerek altyapı gerekse üstyapı yatırımları noktasında, Türkiye, Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır ve bunu özellikle bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle söylüyorum. Bu iş birliğini geliştirmede hareket noktamız, 'Kazan, kazan' ilkesi çerçevesinde, ilişkilerimizin güçlendirilmesidir."



"AFRİKA TARİHİ ASLINDA BİZİM DE KANAYAN YARAMIZDIR"

Afrika'nın geçmişte neler çektiğini bildiklerinin altını çizen Erdoğan, "Afrika'yı nasıl sömürdüklerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sömürdüğünü de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır. Ziyaretimde bana eşlik eden iş adamları heyeti esasen Türk özel sektörünün Mozambik'e olan ilgisinin en güzel tezahürüdür. İş forumu vesilesiyle iş adamlarımız Mozambikli dostlarıyla başta altyapı ve inşaat olmak üzere, turizm, tarım ve enerji alanlarında somut iş birliği imkanlarını ele aldı. Enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren ve Mozambik'te temsilciliği bulunan firmalarımızın, burada çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın Mozambik'teki doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana ve alt yüklenici veya yatırımcı olarak daha etkin hale gelmenin yollarını aradıklarını biliyorum." ifadelerini kullandı.



İş adamlarına seslenen Erdoğan, "Şuna özellikle eğilmek gerekiyor. Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi, altyapı inşaatlarında en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Üst yapıda hakeza öyle. Biz şurada 14 senede sadece konut olarak devletin kurduğu toplu konut idaresiyle 760 bin konut inşa ettik. Özel sektörün yaptıklarını söylemiyorum. Bunlar devlete bağlı olan TOKİ eliyle yaptığımız konutlar. Bunu niye yaptık? Planlı bir yapılanmayı yapalım diye, şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirelim diye. Mozambik'te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle Mozambik'te de yapabiliriz." diye konuştu.



Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunun, göreve geldikleri 2002'ye kadar 6 bin 100 kilometre olduğunu hatırlatan Erdoğan, aradan geçen 14 yılda buna 18 bin 100 kilometre daha ilave ettiklerini belirtti.



Bunun, trafik kazalarının azaltılması, akaryakıtta tasarrufa gidilmesi anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, "Bizde bir söz var, 'Vakit, nakittir.' Dolayısıyla vakti, nakde dönüştürme olayıdır. İşte bunu gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.



"MOZAMBİK'TE DE BUNLAR RAHATLIKLA OLUR"

Göreve geldiklerinde Türkiye'de 25 olan havalimanı sayısının 55'e yükseldiğini, böylece vatandaşların, kısa sürede istedikleri yere ulaştıklarını anlatan Erdoğan, "Mozambik'te bu olmaz.' diye bir şey yok, Mozambik'te de bunlar rahatlıkla olur." diye konuştu.



Marmaray'ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, buradan şu ana kadar yaklaşık 150 milyon kişinin geçtiğini aktardı. Denizin altından açılan ikinci tünelle İstanbul'daki ulaşımını rahatlattıklarını belirten Erdoğan, bununla da yetinmeyerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettiklerini ifade etti.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden bir de raylı sistemin geçeceğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda proje safhası aşıldı ve raylı sistemin yapımına başlanacak. Aynı şekilde Körfez'de bir köprü inşaatı bitirdik. Bunlar hızla devam ediyor. Müteahhit firmalar Türk. Yapıyoruz, 'Olmaz.' diye bir şey yok. Bunları bizler 'BOT sistemi' ile yapıyoruz. Türk girişimciler burada. Bunu hazır olan tüm girişimcilerimize söylüyorum, eğer bu noktada buna hazırsanız, Sayın Cumhurbaşkanı burada. Böylece burada atılacak adımlar var. Örneğin Mozambik'in suyu bol ama enerji sıkıntısı var. Yüzde 80 enerji. Açık büyük."



Enerji açığının, hidroelektrik sistem, termik santral, güneş ve rüzgar enerji ile doğalgazla çözülebileceğine dikkati çeken Erdoğan, enerji üretimi yapılarak Mozambik'in karanlıktan aydınlığa kavuşacağına işaret etti.



"HER ŞEY CEBİNİZDEKİ PARAYLA OLMAZ"



Çalışmaların kısa zamanda hayata geçirilebileceğine işaret eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ben açık ve net konuşmayı severim, her şey cebinizdeki parayla olmaz. Bir de para olmadan iş nasıl başarılır? Aslolan budur. Biz Türkiye'de göreve geldiğimiz zaman para yoktu ama akıl vardı. 'Bir şeyi yapmamız lazım. Bir, bilgiyi yöneteceğiz. İki, insanı yöneteceğiz. Üç, parayı yöneceğiz. Bu üç şeyi başardığımız anda Türkiye sıçrar.' dedik. Sene 2002, sene 2017, geldiğimiz nokta bire beş katlamış vaziyetteyiz. Bazen sıkıntılar oluyor, olur. Biz bu sıkıntıları çok gördük, aştık ve bundan sonra da aşacağız.



Ben değerli dostuma söylüyorum, şu andaki ekonomik sıkıntılara üzülme. Bunların hepsini aşarsın. Elinizdeki imkanlar bunu aşmaya müsait. Ben inanıyorum ki bunlarla ilgili konuları da benim Nyusi arkadaşım aşacaktır. Türkiye olarak bize ne görev düşüyorsa bunu yapmaya hazırız. Mozambik-Türkiye el ele vereceğiz, bunları da başaracağız."



Erdoğan, Mozambik makamlarının Türk iş adamlarıyla el ele vermesinin, Mozambik'in de sıçramasını getireceğini belirtti.



İkili ticaret hacminin 2016'da yaklaşık 115 milyon dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, bunu kademeli şekilde 250, 500 ve 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, bu konuyu Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi ile paylaştığını aktırdı. Bugün imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Karma Ekonomik Komisyonu kurduklarını ifade eden Erdoğan, bu mekanizmanın en kısa zamanda işler hale getirilmesi gerektiğini belirtti.



"TÜRKİYE İLE MOZAMBİK ARASINDA RESMİ PASAPORTLAR İÇİN VİZELER KALDIRILDI"

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın da en kısa zamanda imzalanması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Yine bugün imzalanan anlaşmayla resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı. Özellikle iş adamlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmalıyız." dedi.



Erdoğan, inşaat sektöründeki başarılarının yanı sıra kıtalar ötesinde birçok proje bitiren Türkiye'nin, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 43 firmasıyla ikinci sırada olduğuna dikkati çekti.



Türkiye'nin, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumuyla son dönemde ekonomi alanında bir başarı hikayesi yazdığını söyleyen Erdoğan, ülke olarak ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa her alanda dev projeleri tek tek hayata geçirdiklerini anlattı.



"GELİN SAĞLIKTA BİR DEVRİMİ YAPALIM"



Türk ve Mozambikli iş adamlarına seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelin sağlıkta bir devrimi yapalım. Örneğin, Türkiye'de bizim sağlıkta sorunumuz bitmiştir. Şimdi dev şehir hastaneleri yapıyoruz. Şehir hastaneleriyle hasta, kapıdan içeri girdiği andan her şey orada bitiyor. Sedye üzerinde, dışarıda, sokakta taşıma diye bir şey yok. Her şey hastanenin içinde. Yaklaşık 500 bin metrekare açık alandan 1 milyon 250 bin metrekare açık alana kadar dev hastanelerimizi yapmaya başladık. Şu anda biri Yozgat'ta açıldı. Resmi açılışı gidip yapacağız inşallah, fakat şu anda hizmete başladı. Mersin'de yaklaşık 750 bin metrekare alan üzerinde Türkiye'nin şu anda en büyük hastanelerinden birinin açılışını döndükten sonra yapacağız."



Erdoğan, G-20 üyesi olan Türkiye'nin 2015'te küresel kamu-özel iş birliği projelerinin yüzde 40'ını tek başına yaptığını belirterek, Türk iş adamlarına, Mozambik'te "Yap-İşlet-Devret" sistemi ile iş yapmaları çağrısında bulundu.



Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanını 2017'nin ilk çeyreğinde açacaklarına işaret eden Erdoğan, şu anda filodaki uçak sayısının yaklaşık 350 olduğunu söyledi.



Eskiden uçakla gitmenin Türk vatandaşı için lüksün üstünde olduğunu anımsatan Erdoğan, "Artık bunları aştık. Şimdi çok daha farklı bir şekilde biz öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Bölgemizdeki birçok ülkeyle bu çerçevede ortak projeler geliştiriyor, verimli işbirliklerini tesis ediyoruz. Bu bağlamda şirketlerimizin Mozambik'in altyapı gelişimine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine 10-20 dönüm büyüklüğünde bir arazi tahsis edilmesini, buraya büyük, modern ve Türk mimarisiyle bir büyükelçilik binası inşa etmek istediklerini anlattı.



Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) verdiği hizmetlerin önemini de dile getiren Erdoğan, TİKA için de bir ofis hazırlanmasını istediklerini ifade etti.



"BERABER ÇOK ŞEYLER YAPARIZ"

Mozambikli gençlerin Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitim almasına da yardımcı olacaklarını kaydeden Erdoğan, bu konuda Diyanet Vakfı ve Yükseköğretim Kurulu'nun destekleri olduğu belirtti.



Bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde çok faydalı hizmetler vereceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "80 milyon nüfusa biz sahibiz. 27 milyon nüfusa da sizler sahipsiniz. 107 milyon nüfusla bizler beraber çok şeyler yaparız." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi'yi Mozambikli iş adamlarıyla beraber Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da kaydetti.