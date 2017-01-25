Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yolun sıvı  dökülen bölümünü emniyet şeridiyle çevirerek, trafiğe kapattı.

Yola dökülen sıvıdan örnek alan ekipler, şüpheli madde üzerinde  kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptı.

Şüpheli maddenin, yüksek performans yağı olduğunu ve insan sağlığı ile  çevreye zararı olmadığını belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için  çalışma başlattı.

İlk olarak bölgeye çağrılan karayolları ekipleri tarafından üzerine  toprak atılan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri  tarafından temizlendi.

Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaşık 2 santimetre  derinliğinde 1 metre çapında erime meydana geldi.