İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Mustafa C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa C, çıkarıldığı mahkemece ''terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.