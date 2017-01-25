İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Mustafa C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa C, çıkarıldığı mahkemece ''terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.
Sivas'ta terör propagandasına tutuklama
25.01.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Etiketler : sivas,terör,
441115 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441115.aspx
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