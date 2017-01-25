Alınan bilgiye göre Uğur Mumcu’nun hayatını kaybedişinin 24. Yıl anma törenine katıldıktan sonra işyerine giden Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram, rahatsızlanarak tedavi altına alındı.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Bayram, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Belediye Meclis Üyesi Bayram, 2009 yılında Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş CHP’nin de eski merkez ilçe başkanlığı görevini bir süre yürütmüştü.
CHP Belediye Meclisi üyesi beyin kanaması geçirdi
25.01.2017 - 10:21 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Bayram geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Uğur Mumcu’nun hayatını kaybedişinin 24. Yıl anma törenine katıldıktan sonra işyerine giden Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram, rahatsızlanarak tedavi altına alındı.
Etiketler : CHP Belediye Meclisi Üyesi,
441127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441127.aspx
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