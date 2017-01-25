Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Uğur Mumcu’nun hayatını kaybedişinin 24. Yıl anma törenine katıldıktan sonra işyerine giden Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram, rahatsızlanarak tedavi altına alındı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Bayram, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Belediye Meclis Üyesi Bayram, 2009 yılında Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş CHP’nin de eski merkez ilçe başkanlığı görevini bir süre yürütmüştü.