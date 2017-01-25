Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kiş adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 hafta önce düzenlenen operasyonda DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 kişi yakalanmış, gözaltına alınanlardan 2'si jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.
Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda, 8 kişi adliyeye sevk edildi
25.01.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi
Etiketler : kocaeli,daeş,operasyon,haberler,
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