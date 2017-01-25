Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kiş adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 hafta önce düzenlenen operasyonda DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 kişi yakalanmış, gözaltına alınanlardan 2'si jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.