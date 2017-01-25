Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğunu açıklayan Başbakan Yıldırım, "Türkiye değişecek siz de değişeceksinzi kardeşim başka yolu yok. Değişime ayak uydurmayan herkes yok olmaya mahkumdur, biz de dahil. Bu anayasa değişikliği muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur." dedi.

Konuşmasında CHP'nin rejim değişikliği eleştirilerine de değinen Başbakan "Türkiye elden gidiyor diyenlerin kendileri gidiyor. Feryadı figanları kendi ikbal meseleleri için. Türkiye muassır medeniyetler seviyesine ilerliyor. Kaç sefer söyledik. 93 yılında Cumhuriyet ilan edildi. 1923'de rejim tartışması sona erdi, nokta. Kimi kandırıyorsunuz? Millet kararını verdi, padişahlık gitti Cumhuriyet geldi." ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmadan satır başları

"Yüce Meclis anayasa değişikliğinde kararı verdi. AK Parti kendine yakışır bir şekilde dayanışma ruhunu bu büyük grup Meclis'te gösterdi. Bütün milletvekili arkadaşlarımın göstermiş olduğu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yoldaş olmanın, gönüldaş olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Aydınlık Türkiye'nin yarınları, devletimizin bekası için tarihi bir görev yapmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuna yürekten inandık. Sizler milletin dediği olacak dediniz ve milli iradeye sahip çıktınız. Milli iradeyi alaşağı etmek isteyenlere beklediği fırsatı vermediniz.

BUNLARIN KAFASINA GÖRE ATATÜRK DE SEÇİLEMEZDİ

Yıl 2007. AK Parti iktidar. 363 milletvekili var. Bu anayasanın değişmesine karşı ana muhalefet partisi "Sen 363 milletvekili ile Cumhurbaşkanını seçemezsin" dedi. Aslında onun dediği arkadaki vesayet odaklarının dediğidir. Ana muhalefet parti demokrasinin değil vesayetin sözcülüğünü yaptı. O gün Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar. 367 icadıyla engellemeye çalıştılar. Onların kafasına göre düşünürsek, Atatürk, İnönü, Bayar'ın seçimleri de sakat. O sayıya ulaşan hiçbir şey yok. Biz öyle mi dedik, peki öyle. Madem öyle işte böyle. Vatandaşa gidiyoruz dedik. Milletimiz "Cumhurbaşkanını ben seçeceğim" dedi ve kararı verdi.

CHP'YE SERT ÇIKTI: TARTIŞMA SONA ERDİ, NOKTA

Şu anda yapılan 2007 referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek eksik kalanı tamamlamaktır. Türkiye elden gidiyor diyenlerin kendileri gidiyor. Feryadı figanları kendi ikbal meseleleri için. Türkiye muassır medeniyetler seviyesine ilerliyor. Telaşları kendi gelecekleri, ikballeridir. Kaç sefer söyledik. 93 yılında Cumhuriyet ilan edildi. 1923'de rejim tartışması sona erdi, nokta. Kimi kandırıyorsunuz? Millet kararını verdi, padişahlık gitti Cumhuriyet geldi.

SİZ NEREDEYDİNİZ, BİZ GÖRMEDİK

Tek başına iktidar olduk. 363 milletvekili ile Ankara'ya geldik, hükümet kurduk. 'Hoşgeldniz' diye kafalarını uzattılar, 'Yeni ortağınız'... Ulan siz neredeydiniz! Seçim meydanlarında sizi görmedik. Burası Ankara dediler. O zaman anladık ki Ankara'da vesayet sahipleri var. 15 yıldır bu vesayet sahipleri ile mücadele ediyoruz. Nihayet sonuna geldik. Tek vesayet sahibi tanırım, aziz Türk milleti, onun dışında hiçbir vesayet tanımıyorum. Millet yetkiyi verir, canı istediği zaman yetkiyi de alır.

1923'TEN BERİ TOPLAM 65 HÜKÜMET KURULDU



Tek yol millete ram olmaktır, milletin kararına razı olmaktır. Bunun dışındaki yol çıkmaz yoldur, bunundaki dışındaki hal muhaldir. İnşallah bu değişiklikle birlikte ülkemiz kalkınma, refah yoluyla yeni ufuklara yelken açacak. 1923'ten bugüne 65 hükümet kuruldu. Ortalaması 1,5 yıl bile değil. 15 aylık hükümetlerde ne yapabilirsiniz? Tebrikleri kabul edersiniz, ondan sonra kurumlardan brifing alırsınız, ondan sonra da valizinizi toplarsınız, o kadar. Hizmet nerede? Bir başka bahara.

MHP İLE ORTAK KAMPANYA YOK

Referandum sürecinde çok şey konuşulacak. Hayırcılar, istemezükçüler bir tarafta konuşlanacak. Onlar kendi kapasitelerince neden hayır denmesi gerektiğini anlatacaklar. Biz de anlatacağız. Biz bu değişikliği MHP ile beraber yaptık. Uzlaşarak bir değişiklik hazırladık ve milletimizin önüne getiriyoruz. MHP kendi prensipleri içerisinde, ilkeleri doğrultusunda Meclis'teki duruşunu sokakta da gösterecek. Bunu sayın Bahçeli de ilan etti, kampanyayı evet üzerine kuracaklarını söyledi. MHP ile ortak kampanya diye bir şey yok. Onlar ayrı parti biz ayrı partiyiz ama bir amaç birliği var.

DEĞİŞİKLİK CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNULDU

Türkiye değişecek siz de değişeceksinzi kardeşim başka yolu yok. Değişime ayak uydurmayan herkes yok olmaya mahkumdur, biz de dahil. Vatandaş değişimi zorluyor, değişim istiyor. Direnen biz olamayız. Biz aksine değişimi zorlamamız lazım. Bu anayasa değişikliği muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu YSK'nın vereceği karar. Biz onların adına burada tarih söylememiz doğru olmaz. Yapılan değişiklik şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı imzalayacak veya imzalamayacak. Biz imzalayacağını umit ediyoruz, geri gönderirse daha çok vakit kaybederiz. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 60 günü takip eden ilk pazar günü halk oylaması yapılır diyor kanun."