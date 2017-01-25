Alınan bilgiye göre, Tarsus’ta, 7 polis memuru, 1 infaz koruma memuru ve 1 serbest meslek sahibi şahıs FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, 2 polis memuru ile bir gelir uzman yardımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, PKK/PYD terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarsus'ta 9 FETÖ zanlısı ve 2 PKK'lı tutuklandı
25.01.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 FETÖ zanlısı ile terör örgütü PKK üyesi 2 kişi tutuklandı.
Etiketler : mersin,fetö,pkklı,haberler,
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