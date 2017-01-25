Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 2013'te kabul edilen "Karayolu Trafiği Konvansiyonu Sözleşmesi" hükümleri gereğince uluslararası standartlara göre düzenlenen yeni sürücü belgeleri, geçen yıl 1 milyon 868 bin 496 kişiye verildi.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de kullanılan sürücü belgelerinin uluslararası geçerliliği olması için 2013'te Karayolları Trafik Kanunu'nda ve 2015'te Karayolu Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle sürücü belgesi sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları yeniden düzenlendi.

Dağıtımına 1 Ocak 2016'da başlanan uluslararası standartlardaki yeni sürücü belgelerinden geçen yıl 741 bin 627'si ilk kez olmak üzere, 1 milyon 868 bin 496 kişi aldı.

2021'de eski belge kullanılamayacak



Söz konusu uluslararası sözleşme gereğince 84 ülkede geçerli olan sürücü belgesini almayan 27 milyon 159 bin 163 kişi, 31 Aralık 2020'ye kadar eski ehliyetlerini kullanabilecek.

Sürücü belgesi yeniletme işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün "surucurandevu.egm.gov.tr" internet sitesinden randevu alınarak, bütün trafik tescil kuruluşlarından yapılabiliyor.

İşlemler sırasında vatandaşlardan, sağlık raporu, bir biyometrik fotoğraf, 13 lira değerli kağıt bedeli ile 2 lira hizmet bedeli isteniyor, parmak izi ve imza alınıyor. Basılan yeni sürücü belgesi, kişinin adresine gönderiliyor.