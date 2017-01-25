Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınır kapıları ve hava alanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2017'ye kadar geçen sürede yaklaşık 16,2 milyon yabancı, 3 dakikada Türkiye vizesi aldı.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, sınır kapılarında uygulanan "bandrol" vizenin yerini 17 Nisan 2013'ten itibaren elektronik vize aldı.e-Vize'nin uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2017'ye kadar geçen süre içinde 18 milyon 452 bin 733 yabancı turist e-Vize başvurusu yaptı. Başvuruların 16 milyon 199 bin 968'i e-Vize'ye dönüşürken, e-Vize'ye dönüşme oranı yüzde 87,79 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, yaz aylarında artış göstermekle birlikte günlük ortalama 17 bin e-Vize verildi. Söz konusu dönem içerisinde en fazla e-Vize verilen gün 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayıtlara geçti.Bu dönemde en çok vize düzenlenen ülke 4,6 milyon ile İngiltere olurken, İngiltere'yi yaklaşık 2 milyon ile Irak, 1,8 milyon ile Hollanda ve 938 bin ile Belçika izledi.Yaklaşık 831 bin ile Polonya, 755 bin ile ABD, 684 bin ile Suudi Arabistan, 593 bin ile Norveç, 523 bin ile Avusturya ve 501 bin ile de Çin, en çok e-Vize alan diğer ülkeler oldu.Söz konusu dönemde e-Vize kapsamında toplanan vize harcı 355 milyon 301 bin 877 dolar olurken, bu rakam sadece 2016'da 92 milyon 863 bin 508 dolar olarak gerçekleşti.

9 dilde hizmet veriyor



Sadece turizm ve iş amaçlı seyahatler için kullanılabilen e-Vize başvuruları bireysel, aile (en az 2, en fazla 10 kişi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapılabiliyor.e-Vize başvurusunun yapıldığı www.evisa.gov.tr, Çinceden Hollandacaya kadar 9 dilde hizmet veriyor.e-Vize için tamamı Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere toplam 10 adet kiosk hizmet veriyor. Sınırlara gelen yabancılar, bu kiosklar yardımıyla e-Vize'lerini kredi ya da banka kartları ile de alabiliyor. Sistemin devreye alındığı günden bu yılın başına kadar toplam 204 bin 973 e-Vize, kiosklar sayesinde verildi.

3 dakika içinde işlem tamam



Bireyler www.evisa.gov.tr üzerinden ortalama 3 dakika içinde e-Vize alabiliyor. Turizm ve ticaret amaçlı seyahatler için Türkiye vizesi, Dışişleri Bakanlığının yurt dışı temsilcilikleri, hudut kapıları ve e-Vize Başvuru Sistemi üzerinden ediniliyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde yapılan vize başvuruları tüm yabancılara açıkken, hudut kapıları ve e-Vize sistemi üzerinden başvurular ancak belirli ülke vatandaşları için gerekli bazı şartları yerine getirmeleri kaydıyla mümkün oluyor.Başvuru sahipleri, internet bağlantısı olan her yerden ve her zaman kimlik, seyahat belgesi ve seyahat tarihlerine ilişkin alanları doldurmaları ve vize harcını online olarak ödemeleri şartıyla e-Vize alabiliyor.