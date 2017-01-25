Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen örgütün "eğitim imamı C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 27 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 17'si tutuklanmaştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan FETÖ/PDY'nin sözde "eğitim imamı" C.B ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.