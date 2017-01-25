KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Eğitim, Fen ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde görev yapmak üzere birer profesör alınacağı belirtildi.
Fatih Eğitim Fakültesinde görev yapmak üzere 1 doçent alınacağı da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tıp ve Fatih Eğitim Fakültesinde görev yapmak üzere ikişer; Fen, Orman, Eczacılık, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Mühendislik Fakültesi ile Karadeniz Araştırmaları Enstitüsünde görev yapmak üzere ise birer yardımcı doçent alınacaktır."
Açıklamada, tüm kadrolar için başvuruların 6 Şubat 2017'ye kadar devam edeceği kaydedildi.
KTÜ'ye 3'ü profesör 16 akademisyen alınacak
25.01.2017 - 13:23 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 3'ü profesör olmak üzere 16 akademisyen alınacağı bildirildi.
KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Eğitim, Fen ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde görev yapmak üzere birer profesör alınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Karadeniz Teknik Üniversitesi,
441196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441196.aspx
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