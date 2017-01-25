Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğubeyazıt'ın DBP’li Belediye Başkanı Rohat Özbay, pazartesi günü çok sayıda özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Uluyol Polis Merkezindeki işlemleri devam eden Özbay’ın yerine İçişleri Bakanlığınca Kaymakam Ulaş Akhan görevlendirildi.

Akhan, bugün sabah saatlerinde görevine başlarken, belediyenin resmi internet sitesindeki Rohat Özbay ile Delal Tekdemir’in fotoğrafları kaldırılarak yerine Akhan’ın fotoğrafı konuldu.