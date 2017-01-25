Doğubeyazıt'ın DBP’li Belediye Başkanı Rohat Özbay, pazartesi günü çok sayıda özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Uluyol Polis Merkezindeki işlemleri devam eden Özbay’ın yerine İçişleri Bakanlığınca Kaymakam Ulaş Akhan görevlendirildi.
Akhan, bugün sabah saatlerinde görevine başlarken, belediyenin resmi internet sitesindeki Rohat Özbay ile Delal Tekdemir’in fotoğrafları kaldırılarak yerine Akhan’ın fotoğrafı konuldu.
Başkan vekili Akhan görevine başladı
25.01.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt Belediye Başkan Vekilli olarak görevlendirilen Kaymakam Ulaş Akhan görevine başladı.
Doğubeyazıt'ın DBP’li Belediye Başkanı Rohat Özbay, pazartesi günü çok sayıda özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Uluyol Polis Merkezindeki işlemleri devam eden Özbay’ın yerine İçişleri Bakanlığınca Kaymakam Ulaş Akhan görevlendirildi.
Etiketler : ulaş akhan,
441200 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441200.aspx
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