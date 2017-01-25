Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, görevden uzaklaştırıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış Silivri Cezaevinden Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilmişti. Türk bugün, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Cezaevinden jandarma ekipleri tarafından alınarak ilk önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, oradan da Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Türk’ün, sağlık raporu için heyete girdiği öğrenildi.
Cezaevinden son gelişme: Hastaneye kaldırıldı
25.01.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirildi.
Etiketler : Ahmet Türk,haberler,
441201 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441201.aspx
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