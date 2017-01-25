Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen emniyet emirleri M.A. ve İ.A., komiser yardımcısı A.A., başpolis O.K. ve D.A. ile polis memurları M.E., E.İ., N.B. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. ByLock kullandıkları iddia edilen 9 kişi sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.