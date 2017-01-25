Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen emniyet emirleri M.A. ve İ.A., komiser yardımcısı A.A., başpolis O.K. ve D.A. ile polis memurları M.E., E.İ., N.B. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. ByLock kullandıkları iddia edilen 9 kişi sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da 9 polis FETÖ'den gözaltına alındı
25.01.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 polis gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen emniyet emirleri M.A. ve İ.A., komiser yardımcısı A.A., başpolis O.K. ve D.A. ile polis memurları M.E., E.İ., N.B. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. ByLock kullandıkları iddia edilen 9 kişi sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler : Samsun,
441249 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441249.aspx
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