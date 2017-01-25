Kırklareli'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 akademisyen, 1 adliye zabıt katibi ve 1 cezaevi idare memuru gözaltına alındı. Akademisyen N.Y.,R.K. ve H.F, adliye zabıt katibi B.E. ile daha önce görevinden ihraç edilen cezaevi memuru E.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli'nde ByLock kullanan 5 kişi tutuklandı
25.01.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
Etiketler : Kırklareli,
441251 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441251.aspx
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