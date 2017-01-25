Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 akademisyen, 1 adliye zabıt katibi ve 1 cezaevi idare memuru gözaltına alındı. Akademisyen N.Y.,R.K. ve H.F, adliye zabıt katibi B.E. ile daha önce görevinden ihraç edilen cezaevi memuru E.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.