Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde Ankara’da yaşanan olaylara ilişkin yargılamarın yapılacağı Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonu inşaatının 15 gün içinde bitmesi bekleniyor. Tutuklu sanıkların sayısının fazla olmasından dolayı, bu kadar sanığı bir arada yargılayabilecek nitelikte bir duruşma salonu bulunmadığı için 2 Ağustos 2016 tarihinde yapım çalışmalarına başlanılmıştı. 12 bin 500 metre kare alana sahip olan duruşma salonu bodrum, zemin ve hakim/savcı katlarından oluşuyor.

2 bin metrekarelik duruşma salonu ise 730 sanık, 600 avukat, 154 izleyici ve 84 basın mensubu olmak üzere toplam bin 568 kişilik kapasiteye sahip. Duruşma salonu, davaların rahatlıkla yürütülüp izlenebileceği, ses/görüntü sistemleri ve elektronik güvenlik sistemleriyle donatıldı.