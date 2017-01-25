Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile Ivato Uluslararası Konferans Merkezi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.

Doğu Afrika'nın giriş kapısı, dünyanın 8. kıtası olarak da kabul edilen, eşsiz tabiat güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Madagaskar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Bu güzel ülkeyi ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmaktan ayrıca büyük bir onur duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin ve Türkiye-Madagastar İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Madagaskar'da bulunduğu süreçte kendisine ve heyetine gösterilen zerafet ve ilgi için Malgaş halkına teşekkür eden Erdoğan, kendisine takdim edilecek Devlet Nişanı için de şükranlarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Mevcut iş birliğimizin sağlam bir zemin üzerinde nasıl güçlendirebileceğini kendisiyle detaylı bir şekilde ele aldık. Bilhassa ekonomik ve ticari alandaki iş birliğimizi nasıl ilerletebileceğimize dair fikir teatisinde bulunduk. Bu istişarelerde şunu çok net olarak görüyoruz, Türkiyle ile Madagaskar arasında siyasetten ekonomiye, savunmadan enerjiye, bilim ve teknolojiden çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar çok geniş iş birliği imkanları görüyoruz. Bugüne kadar bu potansiyelin hayata geçirilememiş olması her iki ülke açısından da büyük bir eksiklik." değerlendirmesinde bulundu.

Madagaskar'ın sıkıntılarının çoğunu geride bıraktığını görmenin verdiği memnuniyeti yaşadığını belirten Erdoğan, Madagaskar'ın aydınlık geleceğinden ümitli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin, müteşebbislerimizin, yatırımcılarımızın da desteği ve katkısıyla Malgaş halkının her alanda hak ettiği konuma kısa sürede geleceğine inanıyorum." dedi.

"Madagaskar'da doğal hazinelerin korunması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina öncülüğünde Madagaskar'ın büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Zengin kaynakları işletilerek, ülkenin 2020 yılında orta gelirli bir ülke konumuna gelme hedefini bizler de destekliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmesi, ülkelerimizde, ihracat için gerekli tesislerin kurulmasına, altyapının ve üstyapının geliştirilmesine bağlıdır. Ulusal Kalkınma Planı içinde yer alan projelerin sanayileşmeye ve ekonomik kalkınmaya da önemli katkısı olacaktır. Madagaskar'ın hem insan kaynağını hem de zengin doğal kaynaklarını doğru kullanarak hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Zengin bir turizm ülkesi olan Madagaskar'da yatırımlar desteklenirken şüphesiz doğal hazinelerin de korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesindeki istikrarsızlık sebebiyle son iki yılda sıkıntı yaşansa da Türkiye'nin turizm alanında dünyada 6. sıraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye olarak doğal kaynaklarımız sizinki kadar zengin olmasa da iyi eğitimli insan sermayemiz sayesinde önemli başarılara imza attık. Ekonomik kalkınma ve sanayileşme alanında Madagaskar ile karşılıklı paylaşabileceğimiz birçok tecrübemiz bulunuyor. Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu ile son dönemde ekonomi alanında çok önemli ilerlemeler kaydetti, adeta bir başarı hikayesi yazdı. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Ticaret hacmimiz 12 milyon dolardan 64 milyon dolara çıktı"

Türkiye ile Madagaskar arasındaki mevcut ikili ilişkilerin, özellikle ticari alanda gerçek potansiyelini yansıtmadığını düşündüğünü söyleyen Erdoğan, iki ülkenin 2000'li yılların başında 12 milyon dolar olan ticaret hacminin 2013 yılında 5 kat artarak 64 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti.

"FETÖ'nün maalesef Madagaskar'da da uzantıları bulunuyor"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu alçak girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün maalesef Madagaskar'da da uzantıları bulunuyor. Bunların ne derece de tehlikeli olduklarını biz bizzat yaşayarak öğrendik. Madagaskar'daki yapılanmalarına ilişkin gerekli önlemleri özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik ve belli adımların atılacağına inanıyorum.

Bizim sizden bir ricamız olacak, adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi, hiçbir kuruluşa, özellikle iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin."

"THY iki ülke arasındaki ilişkileri kolaylaştıracak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın 2015 Aralık'tan bu yana İstanbul-Antananarivo seferlerini sürdürüyor olmasının iki ülke iş adamları arasındaki ilişkileri ve geliş gidişleri kolaylaştıracağını söyledi.

Madagaskar'ın kuzey yarım küreye bağlantısının sadece bir ülkeyle mevcutken, İstanbul seferleriyle adanın dış dünya ile bağlantısının da çeşitlendirildiğini aktaran Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın kargo taşımacılığının da Madagaskar'ın ihracatının gelişmesine katkıda bulunduğunu bildirdi. Erdoğan, "Türk Hava Yolları'nın Madagaskar'da her geçen gün güçlenen varlığı, ilişkilerimizi geliştirme irademizin en somut göstergelerinden biridir." diye konuştu.