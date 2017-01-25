Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan DAEŞ'in kuryesi Suriyeli Abud Mahho'nun sorgusu sürüyor. Ek gözaltı süresi alınan terörist sorgusunda, örgütün kendisiyle telefonla irtibat kurduğunu, istenilen kişiye malzemeleri teslim ettiğini anlattı.



İddiaya göre terörist, Suriye sınırına gömdüğü patlayıcı ve mühimmatları İstanbul'da gece kulübüne yönelik saldırıyı düzenlyen Abdulkadir Masharipov'a gönderecekti. Abud Mahho'nun sorgusunda patlayıcıları teslim etmesi için kendisine telefon gelmediğini, bunun üzerine örgütün plan değişikliğine gittiğini söylediği öne sürüldü.