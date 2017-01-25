Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olarak bilinen Altun, “Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor. Böyle bir anayasa çıkarsa, tek parti, tek lider sultası altında hiç kimsenin kendisini ifade edebileceği bir imkân olmaz” dedi.
Terör örgütü PKK’dan referanduma “hayır” çağrısı
25.01.2017 - 21:22 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Rıza Altun, "Anayasa değişikliğine kesinlikle Hayır oyu verilmeli" dedi.
Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olarak bilinen Altun, “Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor. Böyle bir anayasa çıkarsa, tek parti, tek lider sultası altında hiç kimsenin kendisini ifade edebileceği bir imkân olmaz” dedi.
Etiketler : pkk,referandum,
441340 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441340.aspx
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