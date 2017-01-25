Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olarak bilinen Altun, “Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor. Böyle bir anayasa çıkarsa, tek parti, tek lider sultası altında hiç kimsenin kendisini ifade edebileceği bir imkân olmaz” dedi.



