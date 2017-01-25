CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, referanduma ilişkin 'evet' kampanyasına katılarak abisine, "Kemal abi sen de var mısın?" diye sordu.
Celal Kılıçdaroğlu'ndan ağabeyine: 'Kemal abi sen de var mısın?'
25.01.2017 - 22:51 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, referanduma ilişkin 'evet' kampanyasına katıldı ve abisine, "Kemal abi sen de var mısın?" diye sordu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, referanduma ilişkin 'evet' kampanyasına katılarak abisine, "Kemal abi sen de var mısın?" diye sordu.
Etiketler : celal kılıçdaroğlu,referandum,
441346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441346.aspx
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