Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Yurdal Kılıçer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Sosyolog ve Sosyometri Analisti Gergerlioğlu’nun Avrupa’nın kalbinde yaşadığı bu insanlık dışı muamelelerin kamuoyunda çok daha fazla duyurulması gerektiğine dikkat çekerek, kitabın oluşum safhalarını anlattı.

Kılıçer, (SASAM) İngiltere Şubesi Başkanı Ahmet Ferruh Öncü’nün kaleme aldığı ‘’Taş Mezar’’ isimli kitabında Gergerlioğlu’nun yaşadıklarının çok net bir şekilde ortaya konulduğunu belirterek, ‘’Sayın Gergerlioğlu’nun yaşadıkları medeniyetin merkezi olarak görülen Almanya’nın, konu Müslüman ve Türkler olunca gösterdikleri çifte standardın net bir şekilde gösterilmesi açısından önemli bir olaydır’’ diye konuştu.



"Taş Mezar" ismiyle kitaplaştıran Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) İngiltere Şubesi Başkanı Ahmet Ferruh Öncü’nün katılımıyla, "Yeni Bir Medeniyetin Doğum Sancıları ve Avrupa’nın Türk İslam Dünyası Stratejileri" konulu konferans, 27 Ocak Cuma günü saat 19:00-21:00 saatleri arasında Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Konferans sonrasında, "Taş Mezar" isimli kitap için imza etkinliği de gerçekleştirilecek. Kitabın yazarı Ahmet Ferruh Öncü ve kitabın kahramanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, okuyucuları için Taş Mezar’ı da imzalayacaklar.