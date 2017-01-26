Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Meclis Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin referandum sürecine ilişkin hazırlıkları başlatan AK Parti yönetimi, kamuoyu yoklamaları ile de halkın nabzını tutmaya çalışıyor. Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde 54 civarında destek olduğu ancak bazı konularda eksikliklerin üzerine gideceği kaydedildi. AK Parti kurmaylarının referandumun yol haritasına ilişkin yaptıkları tespit ve öneriler şöyle: Yapılan araştırmalarda referanduma kadınların desteğin düşük çıktığı tespiti yapıldı. Bunun nedeninin ‘tek adamlık’ tartışmaları ve yaşam tarzına yönelik söylemler olduğu belirlendi. Bu nedenle; özellikle kadınlara yönelik ayrı çalışma yapılması ve yaşam tarzının anayasal güvence altında olduğunun garantisi verilecek. Genç kitleye ilişkin herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle 18 yaş düzenlemesi gençlerin ilgisini artırmış durumda. Ayrıca yüzde 20-25 yüzde 25 civarında kararsız bir kitle var. Bu kitle şu anda ‘Gri alan’ dediğimiz yerde bekliyor. Yani ne ‘evet’ ne de ‘hayır’ diyor. Bu kitleyi ‘Evet’ demeye ikna edeceğiz.

KÜRT VATANDAŞLAR

Kürt vatandaşlar referandum sonucunu belirleyecek bir kitle. Örgütten veya HDP’den uzaklaşmış ama henüz devletin ya da AK Parti’nin yanında olmayan Kürtleri kucaklayıcı bir dil kullanarak AK Parti’ye yönelmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için Doğu ve Güneydoğu’da sadece bölge milletvekilleri değil, AK Parti’nin bütünüyle görünür olmasını sağlayacağız. Bunun için başka illerin milletvekilleri, bakanları da bölgeye gidecek.

POLEMİĞE YER YOK

Muhalefetin ‘Tek adamlık, diktatörlük, ülke bölünecek’ gibi söylemlerine karşı polemiğe girilmeyecek. Ama bu iddiaların doğru olmadığı tek tek anlatılacak. Güvenlik, geleceğe yönelik ve kalkınma başlıklarında umut verilecek.

B PLANI İSE...

AK Parti kurmaylarına göre, referandumda ‘Evet’ çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, ‘Hayır’ çıkma ihtimali de dikkate alınarak bir B planı yapılacak. Bunun için erken seçim tartışmalarını bitirecek adımlar atılacak. Özellikle, yurt dışı yatırımcıları için ‘siyasi takvimin netleştirilmesine’ yönelik söylemler kullanılacak.

EKONOMİNİN YANSIMALARI

AK Parti’de ekonomide yaşanan daralma ve döviz kurundaki dalgalanmaların referandum sürecini nasıl etkileyeceği de masaya yatırıldı. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, ekonomik gelişmelerin olumsuz etkisinin ancak 7-8 ay sonra ortaya çıkma ihtimali bulunduğunu, referandum sürecine etki etmeyeceği görüşünü savunuyor.