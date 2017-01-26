Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günübirlik kiralanan bataklık yuvası evler tehlike saçıyor. Türkiye'nin kanayan yaralarından biri haline gelen günlük kiralık ev bataklığı; henüz 14-15 yaşındaki çocukları yutan uyuşturucu, fuhuş ve terörün merkezi haline geldi.

KARTVİZİTLE AVLIYORLAR

İstanbul Beylikdüzü'nde sadece son bir ayda gözaltına alınan 350 kişiden 84'ünü 18 yaş altındaki çocuklar, 70'ini gasp, hırsızlık, uyuşturucu, torbacılık, terör gibi suçlardan aranan sabıkalılar oluşturdu. Okul önlerinde dağıtılan kartvizitlerle çocukları hedef alan şebekeler, saat başı kiraladıkları evlerle liselileri bataklığa çekiyor. Reina saldırganının yakalandığı evin kısa süreli kiralamasında da ikinci üçüncü şahısların aracı olması, fidye olaylarının pek çoğunun günlük kiralık evlerde yaşanması, liseli ve üniversiteli gençlerin intiharları sosyal facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

SUÇLULARIN SIĞINAĞI

Terör örgütleri militanlarının da polise yakalanmamak için kullandığı bu evlere zabıta ile baskın düzenleyen polis, 350 kişiyi gözaltına alındı. Son 1 ay içinde yakalanan 70 şahsın, gasp, hırsızlık, yaralama, güveni kötüye kullanma, darp, uyuşturucu bulundurma ve satma, oto hırsızlığı, kaçakçılık gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu belirlendi. Suç şebekelerinin gizlenmek için tercih ettiği günlük kiralık dairelerde yakalanan şahıslarla bağlantılı 11 olay aydınlatıldı.

Emniyet birimleri özellikle terör saldırılarından sonra günlük kiralık evlere yönelik operasyonları sıklaştırdı.

SAATLİK KİRALAYAN VAR

Şüpheliler arasında bulunan 18 yaşından küçük 84 çocuğun bulunması dikkat çekti. Lise çağındaki bu çocukların kiraladıkları dairelerde uyuşturucu kullandığı ve fuhuşa yöneltildikleri tespit edildi.Fuhuş, kumar ve uyuşturucu yuvası haline gelen 113 bina tamamen mühürlendi. Çocuklara saatlik daire kiralayan daire sahiplerine 10'ar bin TL idari para cezası kesildi.

PARA CEZASI YETERSİZ KALIYOR

Çocukların, okul önlerinde dağıtılan afiş ve kartvizitlerle günlük ve saatlik kiralanan yerlere ulaştığı ortaya çıktı. Çocuklar, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Türkiye'ye kaçak yollarla gelen yabancıların tercih ettiği evlerde yakalanan 137 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi. Günlük ev kiralayanlara yönelik uygulanan yaptırımların yetersiz olduğunu vurgulayan emniyet yetkilileri, binaların zabıta tarafından mühürlendiğini ve bina sahiplerine idari para cezası kesildiğini belirtti. Şahıslara idari para cezası olarak 10 bin TL ceza kesiliyor. Binası ve daireleri mühürlenen kişiler ise mühür fekki karşılığında belediyeye 5 bin TL ödeyerek evlerini yeniden kullanıma açıyor. Emniyet yetkilileri mühür fekkine de idari para cezası uygulanmasının caydırıcılığı ortadan kaldırdığını bildirdi.

BROŞÜR TUZAĞI

22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yeni KHK) düzenlemesi ile günü birlik ev kiralayanlara kimlik bildirme zorunluluğu getirilmişti. Ancak günübirlik ve saatlik kiralanan evlerden aylık 10 ila 20 bin lira arasında kazanç elde eden şebekeler, hiçbir kurala uymadan internet üzerinden özellikle okul önlerinde kartvizit ve broşür dağıtarak kiralık evleri bataklık haline getirmeye devam ediyor.

84'Ü ÇOCUK

Beylikdüzü'nde çok sayıda adrese düzenlenen baskında 350 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında çocukların, aranan suçluların ve yabancı uyruklu kaçakların olması dikkat çekti. 18 yaşından 84 çocuk polis tarafından ailelerine teslim edildi.

Yeni Şafak