Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güçlü bir Türkiye'nin oluşmasına engel olanlara inat Melik Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yayınladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melik Gökçek'in 'Güçlü bir Türkiye' için yayınlamış olduğu mesaja Ahmet Çakar'dan cevap geldi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), terör örgütleri PKK ve DEAŞ, CHP, HDP anayasa değişikliğine engel olmak için var gücüyle çalışıyor. Türkiye'nin önünü tıkamak isteyen güruhlara karşı'Evet' kampanyası başlattı. Melih Gökçek ve Ahmet Çakar referandumda 'evet' oyu vereceklerini açıkladı.

Melih Gökçek "Anayasa değişikliği için referandumda evet diyorum. Güçlü Türkiye için bende varım. Sayın Ahmet Çakar sizde var mısınız?" çağrısına Spor yorumcusu Ahmet Çakar "Evet sayın Melih Gökçek başkan 'Güçlü bir Türkiye' için bende varım. Peki Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim hocam sende var mısın?" şeklinde evap verdi