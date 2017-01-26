Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, akşam saatlerinde bir markette alışveriş yaparken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Markette darp edilen Ortaay, aynı anda birkaç kişinin de marketin dışında kendisine küfür ve hakaret ettiğini söyledi. Market çalışanlarının araya girdiğini kaydeden Ortaay, hastaneye giderek darp raporu aldı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile Ortaay'ı darp eden kişilerin uzaklaştığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.