Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bulanık Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Özel Hareket polisleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bulanık, Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komisyonuna yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.