Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bulanık Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Özel Hareket polisleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bulanık, Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komisyonuna yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Muş'ta PKK operasyonu, 16 kişi gözaltına alındı
26.01.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’un Bulanık ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komisyonuna düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : muş,pkk,terör operasyonu,gözaltı,
441469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441469.aspx
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