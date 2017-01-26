Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünü götürüldü. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Üren ve Ürek'in gözaltına alındığını, şimdilik Belediye'de bir aramanın söz konusu olmadığını söyledi.