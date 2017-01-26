Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünü götürüldü. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Üren ve Ürek'in gözaltına alındığını, şimdilik Belediye'de bir aramanın söz konusu olmadığını söyledi.
DBP'li başkanlar gözaltına alındı
26.01.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, gözaltına alındı.
Etiketler : Şırnak,uludere,DBP,zeynep üren,yunus ürek,
441470 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441470.aspx
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