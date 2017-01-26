Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen F.B, hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresinde yapılan aramada gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.