Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen F.B, hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresinde yapılan aramada gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin'de terör propagandasına tutuklama
26.01.2017 - 11:52 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Etiketler : mardin,terör,haberler,
441475 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441475.aspx
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