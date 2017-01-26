Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş sebze ve konfeksiyon kısıtlamasının kalkması için komisyonların çalışmalarına hız verdiği söyledi.

Gaşigullin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin, Mart ayında Antalya'da düzenlenecek Tarım Forumu'nda biraraya gelip bu konuları doğrudan ele alacaklar. Zaten bu konular halen iki ülkenin Başbakanları ve Bakanları arasında görüşülüyor. Yakın zamanda bu konu çözülecek" dedi.

İzmir Ticaret Odası‘nın (İTO) Ocak ayı meclis toplantısına konuk olan Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, her ürün için belirlenen komisyonların yaş sebze ve konfeksiyon konusunda da çalışmayı sürdürdüğünü aktardı.

Bazı kısıtlamaların kalktığını da vurgulayan Gaşigullin, "Türkiye'ye gelen Tarım Bakanlığımızın yetkilileri de incelemeler yapıp raporlarını yazıyorlar. Antalya'da Mart ayında bir Tarım Forumu yapılması planlanıyor. Bu kısıtlamalar konusu Antalya Forumu'nda ele alınacak" diye konuştu.

Türkiye'nin de Rusya'ya karşı antidamping soruşturmaları olduğunu hatırlatan Gaşigullin, "Tabi ki aramızdaki ticaret çok olunca sorunlar da oluyor. Ama tüm bu sorunların yakın zamanlarda çözüleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İŞADAMLARINA VİZE KOLAYLIĞI

Vize kolaylığı için de çalışmalar yapıldığını belirten Gaşigullin, "Özellikle işadamlarına yönelik kolaylaştırıcı prosedürler oluşturulacak. Ticaret Odaları üzerinden bu prosedürlerin gerçekleştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Yakın zamanda bu konuda da adımlar atılacaktır" dedi.

Gaşigullin iki ülke arasındaki ilişkilerin son zamanlarda yükselen bir ivme kazandığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Turizm konusunda özellikle spor turizmi, festival, eğitim, turizmi gibi konuları da geliştirmek istiyoruz. Ege Serbest Bölgesi, İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) ve İZFAŞ ile ticari işbirliklerimizi de geliştireceğiz. Tarım, kozmetik, otomotiv yan sanayi, tekstil, deri gibi sektörlerdeki İzmirli işadamlarını Rusya'ya davet ediyoruz. Diğer yandan uçak seferlerinin arttırılmasını umuyoruz."