Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandum için sosyal medyada yeni bir akım başlatan, bir dönemin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen'in "evet" kampanyasına AK Parti'nin İzmir'deki belediye başkanları da destek verdi. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun başlattığı kampanyanın İzmir ayağına Torbalı, Selçuk, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa ve Kınık Belediye başkanları da katıldı.

Videoda kampanyayı başlatan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Tam bağımsız Türkiye için, 2023 için, 2071 için, çocuklarımız için, geleceğimiz için ben 'evet' diyorum." derken, videonun devamında destek istediği Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "İstikrarlı ve tam bağımsız Türkiye için ben de varım." dedi.

''BEN DE VARIM''

Başkan Görmez'in destek istediği Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ise "Güçlü bir Türkiye için 'evet' diyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Bakıcı'nın destek istediği Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, "Büyüyen, kalkınan, gelişen Türkiye için ben de varım" derken, destek istediği Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Başkan Özçınar'ın destek istediği isim ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu oldu. Başkan Uğurlu, "Tam bağımsız, vesayetin son prangalarını ayağından koparmış, atmış çok daha güçlü bir Türkiye için ben de varım" derken, Başkan Uğurlu'nun destek istediği Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Tam bağımsız bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için evet ben de varım." diye konuştu.

Videoda, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Binali Yıldırım'la Çok Kolay" adlı seçim şarkısına da yer verilirken, videonun başında ve sonundaki Türk bayrağında 'evet' kelimesinin yer alması dikkat çekti. Belediye başkanlarının tamamının sosyal medya hesaplarından paylaştığı video büyük beğeni topladı.