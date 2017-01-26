Niğde Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Niğde - Ankara karayolunun Çeleme Deresi mevkisindeki kontrol noktasında Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlik kontrolünde DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen H.Ç. (35) gözaltına alındı. Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Altı aydır aranan DAEŞ'li kadın, otobüste yakalandı
26.01.2017 - 13:58 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı.
Etiketler : niğde,daeş,daeşli kadın,haberler,
441520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441520.aspx
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