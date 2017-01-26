Niğde Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Niğde - Ankara karayolunun Çeleme Deresi mevkisindeki kontrol noktasında Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.  Kimlik kontrolünde DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen H.Ç. (35) gözaltına alındı. Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.