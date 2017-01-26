Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü haber merkezine 'Kayapınar ilçe belediye başkanlığı hizmet binasına bombalı araçla saldırı yapılacak' şeklinde gelen bir ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Kayapınar ilçesine kayyum atanmasına misilleme olarak, PKK terör örgütünün Kayapınar belediye hizmet binasına bombalı eylem düzenleneceği şeklindeki ihbar üzerine hizmet binası etrafındaki güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. Belediye binası girişinde görevlendirilen polis ekipleri, belediyeye ait ve resmi olmayan hiç bir aracı bahçeye almazken, belediye hizmet binasına girmek isteyenleri de hem üst aramasından geçiriyor hem de X-Ray cihazından geçirip içeri alıyor.

Belediye binasında görevli polis memurları 24 saat esasına göre çalışarak güvenliği üst seviyede tutuyor.