15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen darbeci teröristlerin girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydana inenler tarafından püskürtülmüştü.
YUNANİSTAN DARBECİLERE KUCAK AÇTI
Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Yunanistan'a kaçan darbeci teröristler hakkında Yunan mahkemesinden karar çıktı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci terörist hakkında Türkiye'nin yaptığı iade talebini reddetti.
ASKERİ SIRLARI VERDİLER
Darbeci teröristlerin, Türkiye'nin askeri sırlarını Yunanistan'a verdiği iddia ediliyor.