Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya Valisi Salih Işık yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız açığa alındı. Bugün itibariyle ilişiğini kestik” dedi. 1 Aralık’taki kaymakamlar ve vali yardımcıları kararnamesiyle Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevinden Suluova Kaymakamlığına atanıp 23 Ocak’tan ilçeye gelerek görevine başlamasının ardından açıklamasında 8 yıldır vali muavinliği yaptığını hatırlatıp “Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim. Ayrıca sekiz yıldır Vali Muavinliği yapmam sebebiyle Kaymakamlıktan azadeyim. Hem izzeti nefsime ağır gelen bu tayin hem de meslekten uzak oluşum hasebiyle Suluova Kaymakamlığında ne kadar başarılı olacağım ve siz muhterem Suluovalılara ne kadar hizmet edeceğim hususunda mütereddidim” ifadeleri kullanan Aslaner’in sözleri Suluovalıların büyük tepkisini çekmişti.