Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan görüşme kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan’ı kabul etti
26.01.2017 - 17:23 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalık olağan görüşme kapsamında Hakan Fidan’ı kabul etti.
Etiketler : hakan fidan,erdoğan,haberler,
441584 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441584.aspx
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