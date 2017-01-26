Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Anayasa değişikliğindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik." diye konuştu.

"Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır"

Bahçeli, "Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "MHP’li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir. Bunlar, fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydınlar, CHP ve HDP'yle birliktedir." dedi.

Devlet Bahçeli, "Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz." şeklinde konuştu.